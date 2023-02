Teatro Alfieri, pronto restyling: 400mila euro

Assegnati i lavori per il restyling del teatro Alfieri di Montemarciano, la spesa stimata ammonta a 400mila euro.

Il teatro è chiuso dallo scorso dicembre per problemi che riguardano la copertura ormai vetustà. Nessun pericolo, ma l’intervento è stato programmato per riprendere al più presto il calendario eventi, ma anche per ridare l’immobile alle associazioni. Le risorse sono state assegnate al nostro comune dal governo Draghi a sostegno di progettazioni strategiche per lo sviluppo territoriale, ovvero per cercare di intercettare opportunità derivanti da pnrr, fondi europei, fondi di sviluppo per la coesione nazionale. Purtroppo appare chiaro a chiunque che anziché utilizzare risorse per progettare il futuro, a Montemarciano ci si arrangia per rimediare ai problemi causati dalla scarsa manutenzione degli immobili pubblici. È sconcertante che queste risorse non siano state impegnate per una progettazione strategica e siano rimaste inutilizzate per almeno un anno" - spiega il gruppo progetto Montemarciano.

Da chiarire secondo il gruppo anche alcuni aspetti burocratici che riguarderebbero dei preventivi effettuati per la successiva assegnazione dei lavori.