Teatro Bastione Sangallo riaperto: "E’ una fase nuova per la città"

Dopo oltre cinque anni di chiusura, la città ha celebrato la riapertura del teatro Bastione Sangallo, spazio simbolo della vita culturale cittadina. Il concerto della Fisorchestra Marchigiana ha suggellato la restituzione alla cittadinanza della struttura cinquecentesca, dopo i lavori di rimessa a norma dell’intero complesso che si erano conclusi sul finire dell’estate. Un’operazione complessiva di circa 300mila euro, grazie alla quale il gioiello cittadino tornerà finalmente ad accogliere rappresentazioni, spettacoli ed eventi culturali. "Un momento che segna una fase nuova per la nostra città – ha commentato il sindaco Moreno Pieroni -. Non si tratta infatti solo della restituzione di uno spazio fisico, ma rappresenta la riappropriazione da parte della comunità di un luogo fondamentale per il suo patrimonio culturale". L’assessore alla Cultura Francesca Carli ha aggiunto: "La chiusura, seppur necessaria, aveva lasciato un vuoto nel panorama culturale cittadino e molte associazioni teatrali e culturali avevano dovuto rinunciare ad uno dei luoghi più iconici della città". I lavori svolti sono solo gli ultimi di una serie di interventi per garantire alla struttura un restauro estetico e funzionale. Sabato è in programma l’inizio della rassegna teatrale "Loreto in scena".