Teatro Cortesi, ecco l’impianto di aria condizionata. E’ arrivato l’ok anche dalla soprintendenza

C’è stato l’ok in Consiglio a Sirolo per l’installazione dell’impianto di climatizzazione del teatro comunale Cortesi, privo di aria condizionata fredda. Il progetto, approvato sia dalla Soprintendenza di Ancona che dalla Soprintendenza Speciale per il Pnrr di Roma del Ministero della Cultura per utilizzare il teatro tutto l’anno a supporto del turismo ecosostenibile, è stato finanziato dalla vincita di un bando di 174mila euro, cui il Comune ha aggiunto circa 71mila euro e, l’altra sera, altri tremila euro, per installare un efficiente ed economico impianto di riscaldamento e raffreddamento che permetterà l’eliminazione dell’ormai superato e antieconomico impianto a gasolio esistente. Con questa variazione l’unità esterna, che la Soprintendenza, essendo il Cortesi un bene storico-monumentale tutelato, ha vietato di installare sia sul tetto sia sui muri perimetrali, quindi sia in piazza Enriquez che nei vicoli (unità che non è nemmeno installabile nel locale tecnico del teatro perché angusto e incompatibile), sarà posizionata all’inizio dell’attigua via Bosco.