Teatro e libri: connubio da scoprire

Stasera alle 21 alla Corte del Castello di Falconara Alta andrà in scena un format innovativo che unisce una rappresentazione teatrale alla presentazione di libri. La rappresentazione teatrale è un adattamento originale di ‘Lear, the fool was a king’, tratto dall’omonima opera di William Shakespeare, regia di Luca Guerini con Romeo Tofani, Gianni Scatasta, Andrea Taurino. Un re decide di abdicare e affida la spartizione del regno alle dichiarazioni d’amore delle figlie. La minore, non riuscendo a trovare le parole giuste per descrivere i propri sentimenti verso il genitore, viene diseredata. Tutte da scoprire le modalità con cui si uniranno alla rappresentazione teatrale i libri: ‘Le ore chiare’ di Antonella Malvestiti, ‘Le ragazze della terrazza’ di Mirella Pieroni e ‘Zen, demoni e fate’ di Daniele Zaccone. La serata è organizzata dal Comune di Falconara in collaborazione con Realtà teatrale Skenexodia e Speedbook. Presenta Francesco Luzi. Posto unico ad un costo di 10 euro, prenotazioni al numero 3384116671.