Teatro Gentile, ok al progetto di riqualificazione

Ci sono buone notizie per il gioiello del teatro Gentile di Fabriano. La Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del teatro, grazie al lavoro di squadra tra i tecnici comunali e il professionista incaricato.

Il progetto è stato candidato all’avviso pubblico della Regione Marche, relativo alla concessione dei contributi previsti da un bando dell’ottobre scorso. Il bando è destinato al finanziamento di interventi per la valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale, con particolare attenzione all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico.

L’intervento ha un valore complessivo di 444mila e 633 euro, di cui 277mila e 278 destinati ai lavori. Il progetto prevede il miglioramento delle aree a servizio degli artisti (camerini e blocco dei servizi igienici dei camerini al piano terra), degli spazi per il pubblico come la biglietteria, il guardaroba e i bagni della platea. Verrà inoltre riqualificata la sala al piano terra adiacente al foyer, destinata ad ospitare esposizioni di materiale storico appartenente al teatro, così come i soffitti in camera a canna del corridoio del quarto ordine dei palchi.

È previsto anche l’adeguamento del locale tecnico antincendio adiacente ai bagni pubblici di via Verdi, con il rifacimento della vasca di riserva idrica e del gruppo di spinta.

A completamento dell’intervento, sarà potenziata la dotazione tecnica del retropalco con l’installazione di una nuova trave reticolare tra la prima e la seconda campata della graticcia di scena.

"L’intervento si muove su diversi fronti – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta – con l’intento di migliorare la funzionalità e la fruibilità dei servizi, garantire una maggiore sicurezza grazie all’adeguamento della vasca antincendio, recuperare alcuni spazi interni e potenziare le dotazioni tecniche del retro palco".

"Le opere di riqualificazione contribuiranno ad accrescere l’efficienza funzionale e migliorare alcuni elementi estetici del teatro Gentile – aggiunge l’assessore alla Cultura Maura Nataloni –. Gli interventi valorizzeranno un prezioso punto di riferimento caro alla città, che per il suo valore storico, artistico e culturale è candidato ad ottenere il prestigioso riconoscimento World Heritage Unesco".

Nel 1997, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riconosciuto la Compagnia del Gentile, che ha dato la possibilità a tanti giovani di potersi cimentare nell’arte e nell’organizzazione teatrale. Oggi è considerato uno dei teatri più belli ed eleganti delle Marche, apprezzato per la sua straordinaria struttura interna e l’acustica eccellente.