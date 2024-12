Teatro Gentile, rinviato lo spettacolo con Vanessa Incontrada

Lo spettacolo ‘Ti sposo ma non troppo’ con Vanessa Incontrada, in programma al Teatro Gentile di Fabriano il prossimo 7 gennaio, è rimandato a data da definire. A comunicarlo è l’Amat, che aggiunge che l’intera tournée è sospesa fino al 15 gennaio, a causa di una indisposizione della protagonista. Rimangono validi biglietti e abbonamenti già acquistati. Le nuove date saranno comunicate appena possibile. Nello spettacolo Vanessa Incontrada è una donna affascinante delusa dall’amore. Al suo fianco c’è Gabriele Pignotta, nei panni di un divorziato che si rifugia in storie superficiali e prive di impegno, e poi una coppia (Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro) stanca e demotivata.