Teatro Gentile, ripartono i lavori tra i veleni

"La prossima settimana riprenderanno i lavori di manutenzione straordinaria del teatro Gentile". L’annuncio arriva dal sindaco Daniela Ghergo dopo l’attacco del suo predecessore Gabriele Santarelli: "I lavori per il tetto del teatro sono stati affidati nel 2021 e avrebbero dovuto avere inizio a giugno, il fatto che non siano ancora iniziati sta a testimoniare il fatto che tra le intenzioni e la realtà a volte purtroppo si frappongono problemi imprevisti che anche questa amministrazione dei miracoli deve sopportare. Chi conosce la pubblica amministrazione sa che le fasi che richiedono più tempo e lavoro sono quelle della programmazione, della progettazione, dell’intercettazione dei fondi e di tutti gli iter burocratici necessari". "I lavori – replica il sindaco Ghergo - sono in attesa di essere effettuati dal 2020: il 26 novembre 2020 venne infatti approvato il progetto definitivo dei lavori e nominato progettista e direttore dei lavori l’architetto Michele Farabbi. Il 16 dicembre dello stesso anno i lavori vennero affidati all’impresa Rossi srl di Fano e il contratto fu stipulato il 30 marzo 2021. La consegna è avvenuta circa 10 mesi dopo, il 27 ottobre. Poi, dopo una sospensione dei lavori disposta il 2 novembre per realizzare lavori finalizzati a garantire la sicurezza del cantiere, i lavori inspiegabilmente non sono più ripresi. Al nostro insediamento, luglio scorso, tutto era rimasto sospeso, con l’impresa nel frattempo esasperata per i ritardi dei lavori a cui si aggiungeva un aumento dei prezzi non valutato all’atto della gara perché i lavori avrebbero dovuto essere svolti entro il primo semestre del 2021. Preso atto dell’impasse, considerata l’assenza prolungata, pur giustificata, del direttore dei lavori incaricato, e valutata l’urgenza di realizzare i lavori per evitare danni al Teatro, il novembre scorso il dirigente ad interim del settore governo del territorio Cataldo Strippoli ha provveduto a nominare una nuova struttura tecnica, affidando gli incarichi a tecnici interni. Per evitare problemi alle tante manifestazioni teatrali durante il periodo natalizio, la ripresa dei lavori è stata concordata con l’impresa esecutrice, compatibilmente con le condizioni meteo, con inizio il 16 gennaio prossimo. A dimostrazione di quanto l’attuale amministrazione abbia a cuore la cura del patrimonio artistico della città e di come la macchina amministrativa sia riuscita a superare in pochi mesi una situazione di stallo che perdurava dal 26 novembre 2020. Questo – conclude il sindaco - non può essere considerato un ritardo burocratico, dato che questa amministrazione, con la stessa struttura, ha superato lo stallo in poche settimane".

Sara Ferreri