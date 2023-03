Teatro Gentile, stop alle infiltrazioni dal tetto Conclusi i lavori: ora avanti con il riscaldamento

Stop alle infiltrazioni d’acqua al teatro Gentile, completati i lavori di ristrutturazione, ora si pensa al nuovo impianto di riscaldamento e antincendio.

"Si sono conclusi nei giorni scorsi - annuncia il sindaco Daniela Ghergo - i lavori di manutenzione del tetto del Teatro Gentile, ubicato nel centro storico. L’intervento si è reso necessario per risolvere gli annosi problemi di infiltrazioni piovane nella parte corrispondente al palcoscenico". I lavori, svolti dalla ditta Rossi srl costruzioni e restauri di Fano, hanno riguardato la "ripassatura del manto di copertura con riordino dei coppi, la sostituzione di quelli deteriorati e l’integrazione di quelli mancanti, il fissaggio con malte idonee e la legatura dei tegoli di colmo, displuvio e quelli lungo le linee di gronda, la pulitura e sostituzione dei canali di gronda, l’impermeabilizzazione delle parti della copertura danneggiate da perdite d’acqua meteoriche, con impermeabilizzante elastomerico" spiegano dal Comune. L’importo complessivo dell’intervento è stato di 70mila euro.

"Siamo intervenuti – aggiunge il primo cittadino - a tutela e sicurezza di uno dei beni culturali più prestigiosi della nostra città che da tempo versava in condizioni critiche. In una città ricca di emergenze culturali e storico-architettoniche, con un territorio molto ampio e antropizzato il tema della manutenzione dei beni pubblici, dei monumenti, degli spazi della vita quotidiana e delle strade di comune percorrenza, non può che essere una priorità. Oggi portiamo a casa un risultato, che non ci fa dimenticare i tanti fronti aperti, tutti importanti e su cui stiamo intervenendo. Prossimi passi per il Teatro Gentile, gli impianti di riscaldamento e antincendio".

L’intervento completato era stato annunciato oltre due anni fa dall’ex sindaco Gabriele Santarelli: "Quest’anno interverremo – aveva annunciato a gennaio 2021 - sulla manutenzione del tetto che da tempo ha problemi di infiltrazione nella parte corrispondente al palco che costringeva l’uso di teloni di plastica. Infatti sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria di ripassatura del manto di copertura per un importo complessivo di 70 mila euro".

Lavori che erano stati giudicati necessari e urgenti per consentire problematiche maggiori in caso di ulteriore incuria eo ritardi, ma ora c’è da mettere mano anche agli impianti obsoleti di riscaldamento e antincendio.