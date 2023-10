Teatro Giovani: la stagione dei 40 anni. Una rassegna per quindici Comuni

Compie 40 anni la stagione di teatro ragazzi e riprende domenica prossima con spettacoli per tutti i gusti. Domenica alle 17 si ricomincia da Teatro Valle di Chiaravalle con la festa di apertura e lo spettacolo "Pulcetta dal naso rosso": un appuntamento per famiglie con bambini dai 3 anni in su, tra danze, canzoni e risate proposte dalla compagnia Kosmocomico Teatro. Poi il cartellone, firmato nella direzione artistica e organizzativa da Teatro Giovani Teatro Ragazzi, proseguirà fino alla primavera in 15 Comuni della provincia. La stagione prosegue la domenica successiva 29 ottobre (ore 17) al Teatro La Vittoria di Ostra con Vladimiro Strinati in "Il castello degli spaventi" commedia per burattini, oggetti e attore per bambini coraggiosi.

Il 5 novembre al Teatro Goldoni di Corinaldo (ore 17) "Papero Alfredo" in cui un papero youtuber è alle prese con i pirati e il burattinaio Bruce. Il 12 novembre alle 17 la stagione arriva al Teatro Pergolesi di Jesi con lo spettacolo "Cuore" di Claudio Milani, teatro d’attore e di figura alla scoperta delle emozioni. Stesso giorno, altro spettacolo al Teatro Misa di Arcevia nell’ambito del progetto di Teatro Natura realizzato in collaborazione con il Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi: la compagnia Tib Teatro porta in scena "La storia di Pierino e il lupo", ispirato alla favola musicale di Sergej Prokofiev. Il 19 novembre si va al Teatro Comunale di Montecarotto per "In bocca al lupo!", lo spettacolo della compagnia Fontemaggiore Teatro con attori e muppets.

Al Teatro Casanova di Cerreto d’Esi c’è la proposta di Teatro Natura in collaborazione con il Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, nell’ambito del quale va in scena lo spettacolo "Il viaggio della tartaruga Tranquilla Pepesante" della compagnia teatrale Fratelli di Taglia, con attori, pupazzi con materiali di riciclo, video-scenografie e canto dal vivo. Il 26 novembre alle 17 al Teatro La Vittoria di Ostra in scena "Farfollie", una storia fantastica sulla creazione delle farfalle con oggetti, disegni, magie di carta e giochi di colori. L’8 dicembre a Corinaldo "La Bottega dei giocattoli" e il 10 dicembre al Teatro del Sentino di Sassoferrato la commedia "Un babbo a Natale".

Tanti gli appuntamenti natalizi a partire dal 3 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia: "Natale a suon di hip hop" della compagnia Teatrale Mattioli. Biglietti (adulti 8 euro, ragazzi 6 e bambini sotto i 3 anni 0,50). Info e prenotazioni: 334.1684688.