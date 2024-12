Teatro Goldoni di Corinaldo ospita 'Benvenuti a casa Morandi' con Marco e Marianna Morandi

Il Teatro Goldoni di Corinaldo si trasforma in ‘casa Morandi’. Sì, il cognome è quello dell’eterno ragazzo della musica leggera italiana, anche se sul palcoscenico non ci sarà lui, bensì i suoi figli, Marco e Marianna. Sono loro i protagonisti di ‘Benvenuti a casa Morandi’, spettacolo diretto da Pino Quartullo, che andrà in scena domani sera (ore 21,15) al Teatro Goldoni di Corinaldo, nell’ambito della stagione in abbonamento proposta dal Comune e dall’Amat, con il contributo della Regione e la collaborazione di Teatro Time.

Per la prima volta insieme sul palco, Marianna e Marco sono figli d’arte, cresciuti tra canzoni famose, film di successo, rotocalchi e ospitate in televisione. E non a caso la commedia è farcita di musica ed episodi divertenti. Un atto unico con cui ridere e in cui riconoscersi. ‘Benvenuti a casa Morandi’ è in pratica la loro versione dei fatti, la rappresentazione della loro memoria ‘familiare’ ricca di aneddoti e ricordi esilaranti condivisi con papà Gianni, molto presente (basti citare le sue ‘incursioni’ telefoniche) e mamma Laura (Efrikian) alquanto eccentrica. Ma c’è un terzo personaggio, decisamente importante. E’ la tata Marta.

In scena, infatti, fratello e sorella si ritrovano a svuotare la casa della tata, per ben mezzo secolo al servizio in casa Morandi, passata a miglior vita, e scoprono che questa donna li ha talmente amati da aver conservato giocattoli, ricordi, quaderni e addirittura ricostruito la loro cameretta. Nostalgia, sorprese e risate si alternano nel cercare in casa qualcosa di molto importante. A tutto questo si aggiunge un traslocatore, un ex ballerino, che si invaghisce di Marianna, e che sarà alquanto difficile da ‘contenere’.

Quello che ne risulta è una commedia divertente e romantica che parla in maniera ironica della vita di due ragazzi ‘speciali’ ma al contempo assolutamente normali, che accompagnano gli spettatori in un viaggio nel loro passato, tra nostalgia, sorprese e risate, ma anche domande, dubbi, certezze e incertezze.

Il testo di ‘Benvenuti a casa Morandi’ è firmato da Marianna Morandi, Marco Morandi, Pino Quartullo ed Elisabetta Tulli. Con i due protagonisti, in scena c’è Marcello Sindici, che ha realizzato anche le coreografie. Le musiche originali sono di Marco Morandi and Sons, le scene di Mauro Paradiso. Biglietti in vendita al Teatro Goldoni (3386230078) domani dalle ore 20, nel circuito AMAT e su vivaticket.com. Dato il ridotto numero di posti è consigliata la prenotazione.