Teatro impegnato e contemporaneo per la rassegna del Misa di Arcevia

Cinque spettacoli intensi e ‘impegnati’, con protagonisti alcuni tra i più interessanti autori e interpreti della scena contemporanea. La stagione del Teatro Misa di Arcevia, promossa dal Comune e diretta dal Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione con Amat, si conferma come spazio di incontro, riflessione e condivisione per un’intera comunità. Si inizia il 21 gennaio con "Every Brilliant Thing" di Duncan Macmillan, lavoro interpretato da Filippo Nigro, che, svela il direttore artistico Simone Guerro, "non sarà sul palco, ma in platea, in una sorta di confessione con il pubblico. Nigro è straordinario". E’ un racconto brillante fatto di "liste di cose per cui vale la pena vivere", che tocca con sensibilità un tema delicato come la depressione.

Il 17 febbraio si potrà vedere "Goccia dopo Goccia", produzione del Teatro Giovani Teatro Pirata realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Carlo Urbani. Lo spettacolo, diretto dallo stesso Guerro, racconta infatti la storia del medico di Castelplanio che ‘salvò il mondo’, a costo della propria vita, e la fragilità del nostro pianeta. Il testo è di Francesco Niccolini. In scena c’è Sandro Fabiani.

E’ teatro d’impegno civile quello del 2 marzo: ‘La stanza di Agnese’, di e con Sara Bevilacqua ha come protagonista Agnese Borsellino, vedova del magistrato ucciso dalla mafia, che ripercorre i ricordi di una vita a partire da una telefonata dell’ex presidente della Repubblica Cossiga, che le dice: "Via D’Amelio è stata da colpo di stato". Il 17 marzo Saverio La Ruina, uno dei migliori esponenti del teatro contemporaneo, interpreterà ‘Via del popolo’, produzione nominata per i Premi Ubu. E’ un viaggio dagli anni ‘60 a oggi che racconta di un’Italia ormai scomparsa. Guerro spiega che la via in questione, a Castrovillari, viene percorsa da un uomo di oggi e da uno del passato. "Il primo ci mette due minuti, il secondo mezz’ora, perché una volta la strada era piena di negozi, e si ci fermava a parlare. Oggi quella via si è svuotata".

Il 5 maggio chiude la stagione ‘Tu non sai le colline’ di Enrico Messina, con Guerro e Fabio Spadoni, spettacolo in collaborazione con l’Anpi di Arcevia, nel ricordo dell’eccidio di Monte Sant’Angelo. Si parla di Resistenza, tra memoria e presente. I due intervisteranno abitanti e passanti, raccogliendo storie, per restituirle a teatro, dove la comunità potrà ‘rivedersi’. Da lunedì abbonamenti in vendita (info 0731984561 e 073156590).

Raimondo Montesi