Teatro La Nuova Fenice, in scena lo spettacolo "Il mago del grano"

Alla Nuova Fenice di Osimo oggi (ore 18) va in scena ‘Il mago del grano’, spettacolo ispirato all’agronomo marchigiano Nazareno Strampelli. La produzione di Teatro Potlach racconta di Linda, bambina cresciuta in campagna in procinto di trasferirsi in città, che la notte prima della partenza, evoca ‘il mago del grano’, Nazareno.

Costui da un borgo delle Marche giunge a Rieti e con la moglie si dedica alla creazione di una nuovo tipo di grano resistente a intemperie e malattie. In scena una sola attrice interpreta i vari personaggi: Linda, Nazareno bambino e poi adulto, il contadino che gli insegna i segreti del grano, la moglie.