Teatro Moriconi, la gestione al Pirata

L’attività del teatro Valeria Moriconi, recentemente restituito alla città dopo importanti lavori di manutenzione straordinaria, sarà gestita per i prossimi tre anni dal Teatro Giovani Teatro Pirata. La Giunta, nella sua ultima seduta, ha ratificato, condividendolo, l’accordo contrattuale stipulato con la Fondazione Pergolesi Spontini. Tgtp è un’importante realtà che si occupa di teatro per le nuove generazioni, con l’obiettivo di connettere l’attività professionale a quella educativa relativa al mondo della scuola e del sociale.

"Accogliamo con soddisfazione l’accordo tra il Comune di Jesi, la Fondazione Pergolesi Spontini e il Teatro Giovani Teatro Pirata per la gestione del Teatro Studio Valeria Moriconi, che rappresenta un ulteriore e decisivo passaggio per l’arricchimento della vita culturale e di relazione della nostra città". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli che hanno sottolineato come, "con questa preziosa intesa, le attività artistiche acquisiranno ulteriore vigore, ampliando la proposta teatrale cittadina e di tutto il territorio, permettendo di incrementare le attività del teatro ragazzi e rendendo Jesi ancor più un centro vitale e pulsante per le arti teatrali".