Teatro Moriconi, lavori nel vivo In primavera pronto a riaprire

Ci siamo finalmente, entrati nel vivo i lavori al teatro Moriconi per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi e agli standard di sicurezza. Lo aveva annunciato alla fine dell’anno il sindaco Fiordelmondo e ora il cantiere è partito e entrato nel vivo. Un’operazione da 427mila euro per 6 mesi di cantiere. Entro la fine della prossima primavera il teatro dedicato alla grande attrice jesina, chiuso da quasi quattro anni, dovrebbe riaprire al pubblico. Il progetto ha tenuto conto delle indicazioni della Fondazione Pergolesi Spontini, che poi gestirà il teatro: sala spettacoli, sala prove e, grazie a ulteriori interventi di ottimizzazione acustica e impianto di video proiezione, anche altre finalità. L’obiettivo della vecchia giunta Bacci era di farlo diventare "una innovativa Casa della Musica, spazio poliedrico e multifunzionale". La progettazione ha tenuto conto anche dei pareri della Soprintendenza. Le risorse derivano dai fondi residui del lascito testamentario di due milioni da parte di Cassio Morosetti con cui si è proceduto, come voluto dal vignettista, allo spostamento della fontana dei leoni in piazza della Repubblica.

sa. fe.