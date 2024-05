Teatro, musica e danza per Federico II

L’attore e regista Michele Placido che dal palco del teatro Federico II interpreterà Federico II accompagnato dal maestro Davide Cavuti e le sue musiche originali e dal chitarrista Franco Finucci. La cantautrice jesina Talea sulle note di Franco Battiato. Sono solo alcuni degli ospiti dello Stupor mundi fest, tra arte fumetti, cinema e spettacolo, festival che si svolgerà sabato e domenica in diversi contenitori della città. Placido e Talea saranno protagonisti sabato (ore 21, ingresso libero fino ad esaurimento posti) al Pergolesi della serata-spettacolo "Tutti per Federico" condotta dal giornalista Alessandro Cecchi Paone, autore di un romanzo ("Federico II. Falco della pace") proprio sull’imperatore nato a Jesi.

Nella stessa serata si esibiranno nel "volo della mente" le ballerine Elisa Carletti e Federica Squadroni e l’orchestra della scuola media Federico II. Sabato alle 16 nelle antiche sale romane di palazzo Bisaccioni l’inaugurazione della mostra "Federico II nel fumetto" a cura di Roberto Gigli. Alle 16,45 al museo Stupor mundi il taglio del nastro della mostra "De arte venandi cum avibus" del maestro Mimmo Paladino e della mostra orafa "Peregrine" dove sarà svelato l’oggetto disegnato dagli allievi del liceo Mannucci e realizzato dagli artigiani eredi di Lucagnolo. Sempre sabato alle 17,30 all’hotel Federico II la proiezione del film "Il giorno la notte poi l’alba. Francesco d’Assisi, Federico II" di Paolo Bianchini che sarà in sala (prenotazioni: 335.1724338). Domenica si inizierà alle 10 a palazzo Bisaccioni con l’incontro "Il fumetto nel racconto storico", alle 11,15 al museo Stupor mundi "Le arti per Federico" e alle 17,30 a palazzo della Signoria il talk show sul passato "Federico II e la sapienza islamica ed ebraica": Marcello Pacifico interroga Patrizia Spallino e Luciana Pepi. Alle 21,30 in piazza Colocci la chiusura con uno spettacolo di teatro, videoproiezioni e musica per la regia di Paolo Castagna con Sergio Leone e Simone Toni e l’ensemble della scuola Pergolesi diretta dal maestro Stefano Campolucci.

Nei locali del centro cocktail dedicati all’imperatore. "Questo festival è la continuazione di un qualcosa fatto da qualcun altro ad Ancona – rimarca Paolo Mariani, presidente della Fondazione Federico II Hohenstaufen che ha organizzato il festival in sinergia con il Comune, accanto all’assessore Luca Brecciaroli -, ma Federico II è Jesi la quale rischiava invece di restare marginalizzata. Questo festival non è una serie di conferenze che per noi sono pane quotidiano, ma qualcosa che mira a coinvolgere tutta la città". "La cultura ha un senso quando viene trasmessa, condivisa e questa è la mission della Fondazione" aggiunge la direttrice del centro studi Franca Tacconi.

Sara Ferreri