Teatro per ragazzi, al Comune "Racconto alla rovescia"

Prosegue la stagione per ragazzi curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata. Oggi (ore 17) al Teatro Comunale di Montecarotto va in scena lo spettacolo ‘Racconto alla rovescia’, scritto e interpretato da Claudio Milani, che ci svela la vita come un succedersi di attese, ovvero di tanti conti alla rovescia. E per rappresentarla in scena crea una storia che diventa un racconto alla rovescia. Quello di Milani un percorso di ricerca sulla fiaba, animato da innovativi sistemi tecnici e da musiche originali che miscelano elettronica e sinfonica. Uno spettacolo delicato e poetico, che spiega ai piccolissimi il senso dell’attesa, che a volte è necessaria, altre lenta oppure troppo veloce, e lo fa attraverso semplici quanto sorprendenti macchine teatrali. Biglietti: adulti 8 euro; ragazzi 6 euro; bambini sotto i 3 anni 0,50 euro.