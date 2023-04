Teatro Portone, appuntamento con il dialetto

Nuovo appuntamento con il dialetto al Teatro Portone di Senigallia. Questo pomeriggio (ore 17.15) a salire sul palcoscenico sarà la Compagnia ‘La Tela’ che presenterà lo spettacolo "Cuntenti... com ‘na Pasqua!". Tutto ruota attorno alle vicende di una famiglia tranquilla, che di nome fa Pasquali... ‘Gente all’antica e tradizionale – si legge nella presentazione dello spettacolo -, con qualche normale problema economico, risolto sempre con il lavoro e qualche sacrificio. Ma cosa irrompe in un giorno qualunque? Una eredità contesa? Una figlia innamorata? Un ospite inatteso? La tranquillità diviene un ricordo... Però la famiglia Pasquali non si arrende!’. Divertimento assicurato, e ‘valorizzato’ dall’uso del dialetto. Il prossimo appuntamento con la stagione del Teatro Portone è in programma domenica 30, quando la compagnia Il Crogiuolo di Mondolfo porterà in scena ‘Una questione delicata’.