Teatro Portone, seconda parte della rassegna con "Tutto Esaurito"

Inizia oggi (ore 17.15) a Senigallia la seconda parte della rassegna al Teatro Portone. Si inizia con ‘C’ho ‘na fiola bella ‘n belpò’ della Compagnia Tutto(i) Esaurito(I) di Chiaravalle. I titolari di un’agenzia di pompe funebri escogitano un metodo non convenzionale per attirare clienti futuri, sfruttando i moderni social, dei ‘facilitatori’ e l’aspetto di loro figlia, Selvaggia, a dire il vero un po’ bruttina. In agenzia, tra addobbi colorati e fiori, si presenterà Sempronio, un giovane un po’ malconcio che a tutto pensava fuorché a preparare il suo funerale. Ma a cadere nella trappola della famiglia saranno anche altri personaggi, in un crescendo di equivoci.