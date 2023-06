Teatro ragazzi al parco dell’ex Crass In scena arriva "Pic-Nic nell’orto"

Debutta domani (ore 18) al Parco dell’ex Crass di Ancona ‘Pic-Nic nell’orto’, nuova produzione di teatro ragazzi di Marche Teatro e Teatro del Canguro.

Lo spettacolo, che sarà replicato tutti i fine settimana fino al 2 luglio, è interpretato da Cecilia Raponi e Natascia Zanni, ed è diretto da Adriana Zamboni. Costumi di Stefania Cempini, tecnica di Lorella Rinaldi. Si tratta di un divertente lavoro incentrato sulla consapevolezza alimentare, per bambini dai 5 ai 10 anni. In scena due personaggi, a metà tra fumetto e realtà, stanno preparando un picnic a contatto con la natura.

Ma nel corso dello spettacolo, scopriremo che le due protagoniste hanno modi completamente diversi per rilassarsi, giocare, divertirsi, alimentarsi: una delle due è lenta, armoniosa, rispettosa dell’ambiente; l’altra è impaziente, distratta, tecnologica, modaiola.

Lo spettacolo utilizza un linguaggio semplice e si avvale di una scenografia leggera. Come in un libro pop up, oggetti e cartoni illustrati e ripiegati, svelano i diversi momenti della storia. Sono elementi per aiutare il pubblico dei più piccoli ma anche dei grandi, a riflettere su temi importanti che riguardano tutti noi: da dove viene quello che mangiamo? Quanta strada percorre il cibo prima di arrivare nel nostro piatto? Cosa significa "buono" per noi e per l’ambiente? Il tutto condito da risate e fantasia, come solo il gioco condiviso del teatro riesce a fare.

Biglietto 5 euro, con prenotazione obbligatoria allo 071 82805. In caso di maltempo lo spettacolo al Teatrino del Piano in via Maggini.