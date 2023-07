Teatro ragazzi all’ex Crass In scena c’è "Cuori d’albero"

Debutta oggi pomeriggio (ore 18) al parco dell’ex Crass di Ancona la nuova produzione di Marche Teatro e Teatro del Canguro, "Cuori d’albero", che andrà in scena ogni giorno, tranne le domeniche, alle ore 18. Nicoletta Briganti, Cecilia Raponi, Lorella Rinaldi e Natascia Zanni, le quattro protagoniste del nuovo lavoro del ‘Canguro’, accompagneranno il pubblico all’interno del parco, in quanto lo spettacolo è itinerante. Il percorso prevede delle tappe nei pressi di alcuni alberi individuati per la loro particolarità o la loro storia. Sotto ognuno di essi ci sarà un ‘guardiano dell’albero’, uno strano personaggio che accompagnerà grandi e bambini in un piccolo mondo segreto e un po’ magico alla scoperta dei ‘cuori d’albero’.

Cosa lega la storia di un pino a quella di un alloro, che a guardarli sembrerebbero così diversi? Perché l’ippocastano si chiama così? Quanto è grande una magnolia? E’ proprio vero che le creature fantastiche del bosco non esistono? Il percorso si concluderà con un piccolo laboratorio manuale in cui ogni bambino darà sfogo alla sua fantasia e potrà inventare il suo personale albero. Il divertimento, insomma, è assicurato. Lo spettacolo è dedicato ai bambini dai 5 anni in su, che potranno scoprire uno spazio verde della città molto bello, anche se poco conosciuto ai più. L’appuntamento è al cancello d’ingresso dell’ex Crass, in via Cristoforo Colombo (gli organizzatori consigliano di presentarsi qualche minuto prima dell’inizio, oltre che di prenotare, al numero 071 82805). Il numero dei posti è limitato. Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro (in caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato). Per maggiori informazioni si possono consultare i siti www.teatrodelcanguro.it e www.marcheteatro.it.