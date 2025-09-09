Teatro San Giovanni. Bosco: una stagione tra cabaret e musical

Il cabaret di Piero Massimo Macchini ma anche uno spettacolo di magia di Andrea Paris, il vincitore di "Tu si que vales 2020", tante emozioni e grandi storie e titoli più "seri". Presentata la stagione di prosa del Teatro San Giovanni Bosco di Fabriano, gestita da Youteller. Si inizierà il primo novembre (ore 21,15) con "Super" di Roberto Ciufoli. Si proseguirà il 15 novembre (ore 21,15) con "La gente mormorano", sit down comedy cabaret con Piero Massimo Macchini. Il 28 novembre (ore 21,15) sarà la volta di Storie di boxe con il fabrianese Emanuele Baldoni. Sarà allestita per l’occasione una mostra di disegni sul tema della Boxe realizzati dall’illustratore Carlo Mariniello. "Lantana", con la compagnia ArtisticaMente di Recanati sarà messo in scena il 14 dicembre ore 17. Max Cimatti interpreterà C’era una volta Morricone il 16 gennaio (ore 21.15) e poi, il 25 gennaio, il musical Disney per tutta la famiglia ‘Nostalgia’. Il 10 febbraio sarà messo in scena ‘Cristo di periferia’: Francesco Montanari, il Libanese di "Romanzo Criminale" e protagonista su Netflix con "Maschi veri", dà voce a una fiaba contemporanea. La compagnia Note di teatro di Gualdo Tadino il 28 febbraio presenterà Copenaghen e poi il 13 marzo ‘900’ con l’attore Matteo Cecchi e il 22 marzo la magia di ‘Riapparis’ con Andrea Paris. Previsti anche spettacoli dialettali e c’è grande attesa anche per la terza stagione di Autovelox, il "live podcast" che unisce ironia e attualità al via il 6 ottobre. Ospite della prima puntata Francesco Repice, radiocronista Rai. Biglietti al botteghino (dalle 18) o su : www.ticketitalia.com Sara Ferreri