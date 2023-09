Teatro Terra di Nessuno Ancona: Spettacoli, Workshop e Lezioni di Prova

Una settimana di spettacoli, workshop e lezioni di prova. E’ quanto propone Teatro Terra di Nessuno di Ancona, associazione che ha sede all’Accademia56 in via Tombesi. E’ qui che si terranno gli eventi, per festeggiare i primi 20 anni di attività. Il programma, iniziato sabato, prosegue fino a domenica 24. Oggi sono previste due lezioni di prova. Domani, giovedì e venerdì si potrà assistere rispettivamente allo spettacolo di improvvisazione "Non è la solita serie TV" di Alessandro Ricci diretto da Diego Cardinali, alla serata di comicità e stand up "Comedy & Cabaret Show" a cura del Collettivo del Comico e allo spettacolo, sempre di improvvisazione, "Storie, storielle e storiacce – le origini" a cura del gruppo storico di improvvisatori di Teatro Terra di Nessuno. Sabato e domenica si potrà partecipare ai workshop "La composizione fisica dei personaggi" e "Al di là della Contact Improvisation: dalla sedentarietà a una mobilità animale’, a cura di Javier Cura, direttore storico di Teatro Terra di Nessuno, performer, coreografo, regista e insegnante. Sabato, party di compleanno conclusivo. La settimana successiva si potrà partecipare alle lezioni di prova dei laboratori che Teatro Terra di Nessuno organizza sia all’Accademia56 che in via Isonzo 194a nel teatro del "Cristo Re". Info 3927704328 o [email protected].