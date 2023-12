Teche dei reperti archeologici spaccate: telo rosso per coprire

Le vetrate del loggiato comunale che custodisce i reperti archeologici erano state spaccate in autunno. L’autore resta ignoto e i danni sono rimasti. Alcuni hanno anche notato che l’erba sotto le vetrate fa da padrone, causa l’umidità che si insinua sotto le teche lasciando una brutta immagine ma soprattutto non permettendo di ammirare appieno i reperti. Per le festività natalizie il Comune ha deciso di coprirle con un telo rosso, criticato da tanti ma funzionale, in attesa della sostituzione. Ieri intanto in piazza Boccolino, proprio lì di fronte, c’è stata l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, la più grande delle Marche, rimandata dalla scorsa settimana per il forte vento. Al via anche il videomapping sulla facciata del palazzo comunale, attivo fino al 7 gennaio, e oggi e domani dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 è stato allestito il "Christmas village" a ingresso libero in centro con spettacoli, giochi, musica e laboratori. Oggi Giochi invernali al palazzo comunale.