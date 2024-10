Ritenta la tecnica dell'abbraccio agli anziani, ma viene fermata dai poliziotti

Fabriano (Ancona), 31 ottobre 2024 - I poliziotti del commissariato di Fabriano hanno denunciato una donna per tentato furto aggravato e violazione del foglio di via obbligatorio del questore di Ancona. E’ accaduto in città lo scorso sabato mattina. Nella zona del centro storico, tra i numerosi fabrianesi che si avvicendavano nelle attività commerciali e nelle aree di passeggio, è stata segnalata una donna che si avvicinava pretestuosamente agli anziani offrendo compagnia o aiuto per trasportare la spesa. In un’occasione, a questa offerta di “disponibilità” era seguito un avvicinamento che un anziano fabrianese aveva ritenuto così sospetto da segnalare il fatto al titolare di negozio vicino che ha allertato il commissariato di polizia cittadino per una richiesta di intervento. Unità operativa in divisa ed abiti borghesi hanno raggiunto l’area segnalata: i poliziotti in borghese sono riusciti a individuare la donna che si muoveva ancora nel flusso delle persone. Riscontrando l’atteggiamento sospetto segnalato, gli agenti l’hanno notata avvicinare un anziano con il quale iniziava a parlare: contemporaneamente, si spostava lateralmente e posteriormente all’uomo, verosimilmente per riuscire con destrezza, ad appropriarsi del contenuto delle tasche della giacca indossata dall’uomo. A quel punto gli operatori della polizia di Stato, coadiuvati dalle unità in uniforme, hanno tentato di fermarla ma questa ha tentato di sottrarsi correndo via e cercando di guadagnare una via secondaria del centro fabrianese.

Fermata dopo qualche decina di metri, la donna, con abbigliamento che si mimetizzava perfettamente tra i passanti (cappello tipo baseball, giubbotto nero e pantaloni jeans) è stata identificata in una 34enne cittadina comunitaria, da molti anni domiciliata a Roma, con alle spalle specifici precedenti di reati contro il patrimonio commessi con destrezza (borseggi, tecnica dell’abbraccio). Portata in commissariato la donna è risultata destinataria, a maggio 2024, della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dalla città di Fabriano emesso dal questore Cesare Capocasa a seguito di un tentativo di furto commesso ai Giardini Regina Margherita di Fabriano in danno, anche allora, di un anziano fabrianese. Al termine della compiuta identificazione, la denunciata, non avendo legittimo motivo di trattenersi a Fabriano, è stata diffidata dal trattenersi ulteriormente sul territorio comunale. Oltre al reato di tentato furto aggravato (per il quale il 73enne fabrianese ha sporto denuncia), dovrà rispondere della violazione del foglio di via obbligatorio per il quale la legge prevede la reclusione da 6 a 18 mesi e la multa fino a 10mila euro.