Tecnica dell’abbraccio, sfila una collana d’oro

di Sara Ferreri

Abbraccio con proposta di ‘compagnia speciale’ e strappo nei confronti di un anziano appena uscito dalla messa: denunciata la responsabile, una 25enne rumena. Il fatto è avvenuto alcuni pomeriggi fa quando un pensionato fabrianese ottantenne passeggiava lungo i marciapiedi del centro Stava tornando a casa, da solo, dopo avere assistito alla funzione religiosa quando un’utilitaria gli si è fermata vicina. Dalla vettura, pochi istanti dopo è scesa una donna, apparentemente trentenne, ben vestita. Lo ha avvicinato chiedendogli pretestuosamente alcune informazioni stradali. Una volta vicino, la donna si è offerta al pensionato per una "compagnia speciale", abbracciandolo senza il suo consenso. L’anziano ha cercato subito di allontanarla dicendole di non essere interessato alla proposta. Non senza difficoltà il pensionato è riuscito ad allontanarsi dalla donna che lo cingeva. Velocemente poi la donna è salita sull’utilitaria con la quale era arrivata, guidata da una terza persona e rimasta sempre con il motore acceso: il mezzo si è così allontanato ad alta velocità. Il pensionato, ancora interdetto dall’accaduto, ripresosi dopo qualche istante, pensando a un possibile furto ha controllato la tasca del cappotto per verificare la presenza del portafogli che risultava essere al proprio posto, Rasserenato, ricominciava la marcia verso casa: improvvisamente, percependo una strana sensazione, si è portato le mani al collo e ha scoperto di non avere più una catenina in oro che indossava, del valore di 800 euro. Capito che era stato vittima di un furto, ha richiesto l’intervento dei poliziotti del commissariato fabrianese. Acquisite le prime informazioni, i poliziotti hanno prontamente acquisito tutte le immagini riprese dai circuiti pubblici e privati di videosorveglianza. Gli investigatori dell’ufficio controllo del territorio hanno individuato il veicolo utilizzato dalla ladra e dal complice. Dalla successiva verifica degli utilizzatori i poliziotti hanno individuato una donna, comunitaria, venticinquenne, residente nel nord Italia, già segnalata da altri uffici di polizia per fatti-reato dello stesso genere. Il commissariato sta verificando eventuali collegamenti con furti e raggiri simili avvenuti con la tecnica dell’abbraccio nel territorio fabrianese. La 25enne straniera è stata quindi denunciata a piede libero per furto pluriaggravato commesso con la cosiddetta tecnica dell’abbraccio e sarà oggetto di valutazione da parte della divisione anticrimine della questura di Ancona per l’eventuale emissione di foglio di via obbligatorio dalla città di Fabriano.