Tecnici dello spettacolo: un corso per venti giovani

Nella regione dei cento teatri, mancano, soprattutto dopo il Covid, tecnici dello spettacolo dal vivo che portino avanti la tradizione sfruttando anche le nuove tecnologie. Parte da questa considerazione il nuovo corso, finanziato con fondi europei (128mila euro) che mira a far incontrare domanda e offerta di lavoro in un settore strategico per le Marche. Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando della Regione Marche aperto a diplomati, laureandi ma anche a chi non sia riuscito a completare gli studi, di tutte le età e volto a selezionare 20 partecipanti al corso Ifts "Tecniche di Allestimento Scenico – La tradizione dello spettacolo dal vivo nelle Marche che guarda al futuro", mirato alla formazione di tecnici teatrali.

"Puntiamo alla formazione di figure professionali sempre più richieste sul territorio marchigiano – commenta l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi –, grazie anche alla vitalità del mondo dello spettacolo dal vivo regionale che si registra dopo la parentesi del Covid, alla grande attenzione del pubblico verso le attività teatrali marchigiane e alla grande qualità degli spettacoli ospitati. Il corso che sta per essere avviato e di cui è imminente il bando – ha precisato Aguzzi – nasce dagli esiti di un’attenta rilevazione dei fabbisogni formativi del territorio. Su questa strada intendiamo proseguire per avvicinare questo tipo di attività formative sempre più al mondo del lavoro".

Lucia Chiatti, direttore del Consorzio Marche Spettacolo e direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini parla di "bel lavoro di squadra, all’interno della rete dei soggetti in partenariato: un’occasione per il Consorzio di mettere a frutto il suo ruolo di coordinatore di Istituzioni e progetti a servizio del territorio". Il partenariato è formato da Teatro Giovani Teatro Pirata che ospiterà anche la parte di stage, Consorzio Marche Spettacolo, Accademia di Belle Arti di Macerata e liceo Artistico Mannucci" che a Jesi ospiterà le lezioni e Welcome Aps.

"Le selezioni - aggiunge Emiliano Pede, progettista del corso per Welcome Aps - dovrebbero aprirsi a novembre per chiudersi a metà dicembre. Il corso di 400 ore partirà attorno alla metà di gennaio con una prima parte teorica. Durante l’estate si svolgeranno gli stage per poi riprendere in autunno le lezioni. Prevista la possibilità di assunzione con contratto di apprendistato di I livello per giovani dai 18 ai 25 anni".

Sara Ferreri