Tecnico commerciale per azienda di edilizia

Un tecnico commerciale. Codice offerta 3810421 Centro per l’impiego Cpi Ancona Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Lavoro dipendente Giuliodori srl, impresa specializzata nella produzione di manufatti in cemento, calcestruzzo e laterizi, per l’edilizia stradale e civile. Sede: Osimo (frazione Campocavallo). mansioni: elaborazione preventivi e offerte commerciali, gestione ordini (inserimento ed evasione), emissione fatture di vendita (anche elettroniche), compilazione e controllo documenti commerciali, segreteria generica. si richiede: diploma scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), indirizzo di studio attinente al profilo ricercato, conoscenza di microsoft office (word e excel), patente b (automunitoa). Costituisce preferenza l’esperienza pregressa, il domicilio a Osimo o Castelfidardo e l’età compresa tra i 22 e i 36 anni. Tipologia contrattuale: tempo determinato (rinnovabile e trasformabile a tempo indeterminato). Orario: tempo pieno (40 ore settimanali). Inviare il curriculum a [email protected]