Tecnico del web marketing per azienda di biciclette

Un tecnico del web marketing. Data scadenza: 271124. Codice offerta 4567523. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Senigallia. Email: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegosenigallia@emarche.it. Tel: 0719959104. Lavoro: borsa di ricerca. Azienda che si occupa di commercio biciclette per persone con disabilità con sede a Senigallia è disponibile a ospitare per borsa ricerca un addetto, dell’uno e dell’altro sesso, che si occupi della preparazione di power point di presentazione prodotti durante gli eventi, del materiale pubblicitario, dell’aggiornamento sito, dell’animazione social e segreteria. Età compresa tra i 18 e 35 anni, in possesso di laurea almeno triennale in scienze della comunicazione, marketing o affini. Buona conoscenza office, internet, posta elettronica e social media. In possesso della patente b. Orario 32 ore settimanali. Il candidato in possesso dei requisiti previsti dal bando borse ricerca può candidarsi inviando il curriculum a: info@aspassobike.it- borse ricerca 2023.