Tecnico in pensione Gli screening tumorali a rischio

Il 2023 inizia con una notizia che allarma i cittadini osimani sul fronte della sanità. Riguarda lo screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori intestinali. "A Osimo le provette si ritiravano nelle farmacie – denuncia il consigliere comunale di Progetto Osimo futura Achille Ginnetti, medico -, poi venivano consegnate al poliambulatorio dove si provvedeva a inviarle al laboratorio analisi, questo fino al dicembre scorso. Ora chi vuole sottoporsi allo screening deve consegnare le provette a Castelfidardo, Camerano o Loreto, non più a Osimo". Sarebbe andato in pensione l’addetto che aveva il compito di etichettare le provette, un motivo "assurdo" che lascia tanti perplessi.

"Sicuramente le motivazioni per il mancato rimpiazzo potrebbero esser legate alla carenza cronica di personale sanitario e amministrativo che non viene sostituito ma questo servizio non può essere interrotto, l’importanza di trovare una lesione precancerosa o un tumore in fase iniziale è immensa, ne va della qualità e quantità della vita di ognuno di noi. I vertici della neonata Ast2 lo sanno benissimo e confido che presto il servizio venga riattivato".

La campagna di prevenzione oncologica dei tumori del colon è attiva da anni, i cittadini sopra i 50 anni sono invitati ad effettuare il test del sangue occulto nelle feci ogni tre anni. In alternativa, dice sempre Ginnetti, l’etichettatura delle provette, due-tre ore ogni settimana al massimo, potrebbe essere svolto da cittadini volontari, senza caricare ulteriormente il personale dipendente. Lo stesso consigliere comunale si dice disponibile a svolgere il servizio gratuitamente. Altro nodo che fa discutere i cittadini e la politica locale è lo spostamento del poliambulatorio a San Biagio dal centro storico: "Possibile che non poteva essere individuata una sede più baricentrica dove trasferire tutti i servizi sanitari territoriali? Ad esempio in via Molino Mensa o altre zone limitrofe. All’interno dello stabile del Ss. Benvenuto e Rocco sono già disponibili ampi locali che potevano essere utilizzati, ad esempio tutta l’ala dove erano gli uffici amministrativi nel lato di via Talleoni. È vero, lo spostamento del poliambulatorio influisce in parte anche sul cosiddetto spopolamento del centro storico, ma fin quando non si comprenderà che per rivitalizzare e valorizzare il centro bisogna mettere in campo delle politiche efficaci e lungimiranti e si continueranno a organizzare iniziative ed eventi ‘mordi e fuggi’, la tendenza non potrà essere che quella di una progressiva perdita di appeal".

Silvia Santini