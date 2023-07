Telecamere anti vandali Puntate sul Monumento

Nel progetto dell’architetto Guido Cirilli, il grande ‘visionario’ che di fatto realizzò la grande opera al Passetto, c’erano anche delle colonne trionfali posizionate in vari punti. Alla fine quelle colonne non sono mai state realizzate.

Fosse accaduto il contrario, sarebbero state probabilmente oggetto dei raid dei soliti vandali che da anni imbrattano la città, compreso il Monumento ai Caduti. E una delle preoccupazioni massime dell’amministrazione comunale sono proprio gli atti vandalici.

Nel sopralluogo di ieri il sindaco Silvetti e l’assessore ai lavori pubblici Tombolini hanno chiesto un’informazione precisa al dirigente, Stefano Capannelli: "A intervento concluso sarà fondamentale avere delle telecamere a protezione della scalinata contro gli atti vandalici". Telecamere che sono state piazzate per sorvegliare il Monumento ai Caduti dalla passata gestione senza troppi risultati. Soltanto alcuni dei responsabili sono stati individuati, ma i raid a colpi di pennarello o bombolette spray non si fermano.

Proteggere la scalinata restaurata significa anche esaltare la bellezza del monumento. La progettazione originale, voluta dalla vecchia amministrazione, prevedeva, infatti, anche una illuminazione particolarmente suggestiva dell’opera. Il progetto, a cura dell’architetto Nazzareno Petrini - affiancato dagli ingegneri Raffaele Solustri e Mattia Moscatelli e con la collaborazione dell’ingegner Simona Cerolini e dell’architetto Giulia Birarelli – include, infatti, anche la riqualificazione dell’illuminazione pubblica.

Una nuova visione, con luci a led ben visibili anche dal mare, consentendo la passeggiata panoramica anche nelle ore serali e valorizzando l’impianto scenografico della doppia rampa ‘ad ali spiegate di aquila’ progettata in origine da Cirilli.

Per realizzare il nuovo impianto sarà necessario tracciare i passaggi dei nuovi sottoservizi per la corrente elettrica, e questo lavoro richiede particolare attenzione.

Oltre a essere verificato dalla Sovrintendenza, trattandosi di bene monumentale tutelato sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, il cantiere deve ottemperare alle norme previste in area parco, quali l’ecosostenibilità degli interventi e la tutela degli spazi verdi. Questi ultimi sono stati delimitati da reti affinché il cantiere non venga ‘visitato’ nottetempo da coloro che frequentano la zona verde sottostante la balconata, un’area dalla vegetazione piuttosto intricata e di non facile gestione.

