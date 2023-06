Telecamere leggi targhe: 38 agli ingressi della città

Arrivano nuove telecamere in città e, soprattutto, entro fine luglio saranno attive ben 38 occhi eolettronici capaci di leggere le targhe (Ocr) che saranno collocate nei vari ingressi della città.

"E i primi risultati – dicono dal Comune – già si vedono. Proprio grazie all’attivazione di 28 telecamere a Torrette è stato possibile identificare gli autori di un reato". Più in generale aumentano complessivamente le telecamere: alle 310 già attive (con sistema di registrazione sul posto) si aggiungono le quattro sempre in diretta e collegate con il comando della Polizia Locale e se ne stanno assommando di nuove. Ieri sono state collaudate e attivate altre 10 telecamere in Piazza Pertini a cui se ne aggiungeranno altre 2 in corso di collaudo. Questo intervento rientra in un accordo assunto dall’Amministrazione comunale con la Questura per la progressiva sostituzione degli occhi elettronici installati in passato e ormai obsoleti. Tutte le telecamere recentemente installate o in corso di sistemazione saranno collegate in diretta con l’Amministrazione mentre per quelle più vecchie gli uffici tecnici stanno lavorando per renderle visibili in tempo reale oltre ad avere il supporto per la registrazione sul posto.

In zona Piano nel prossimo mese ne saranno installate altre 24, mentre in Piazza Cavour si procederà al miglioramento di quelle presenti con l’implementazione con altre 12 postazioni. Altre 6 telecamere a fine luglio saranno operative e funzionanti in piazza Rosselli. Inoltre, a fine luglio entreranno in funzione le 38 telecamere con un sistema di lettura targhe (Ocr) per la rilevazione di veicoli sospetti in collaborazione con le forze dell’ordine.

"Alla fine dell’anno saranno quasi 500 gli occhi elettronici operativi in città – spiega l’assessore all’Informatica, Antonella Andreoli – con un impegno preciso per intervenire sul fronte del miglioramento tecnologico delle telecamere". "Dal 2011, anno in cui si installò il primo consistente gruppo di telecamere in città da parte della Protezione Civile regionale in occasione della visita del Papa ad Ancona – spiega il vice sindaco e assessore alla Sicurezza, Giovanni Zinni, - la videosorveglianza ha fatto passi in avanti ed ora con le ultime installazioni e il collegamento in diretta con gli uffici della Amministrazione, saremo in grado di monitorare tutta la città. Ora l’obiettivo nel medio periodo è di trasferire questo ufficio all’interno della Polizia Locale. L’Amministrazione vuole rafforzare la prevenzione e il contrasto all’illegalità e la videosorveglianza è uno strumento fondamentale per combattere anche microcriminalità e vandalismo".

Capitolo Ambiente. Ieri primo summit della giunta con il professore Bonifazi che guiderà lo staff di professionisti (sono quattro tra i quali il prof Regoli) per intervenire sulla qualità della vita e quindi anche sul fronte dell’inquinamento. Si procederà sulla linea del Pia, entrando nella seconda fase e ampliandolo anche alla periferia. Tra i prmi interventi la riorganizzazione del Porto dove sarà possibile proporre soluzioni per mitigare gli inquinanti che vengono riversati in città.