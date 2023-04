"Telecamere ok, ma funzionanti"

"La sicurezza del cittadino anconetano rimane una nostra priorità, così come assicurare alle attività produttive la giusta attenzione in termini di controllo del territorio. A tal proposito intendiamo promuovere un tavolo comunale con le associazioni del personale in quiescenza delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato sociale per un monitoraggio più puntuale sulle aree della città in cui il disagio sociale è più presente. Siamo per la riqualificazione del corpo di polizia locale e per rafforzare la funzione del vigile di quartiere anche alla luce del recente innalzamento a rango superiore della questura di Ancona decretato dall’attuale governo. Ciò metterà a nostra disposizione un organico maggiore rispetto a quello sottratto con il precedente provvedimento e maggiori risorse. Quindi più controllo del territorio e la messa in atto di misure per la riqualificazione urbana con la partecipazione dei cittadini nella lotta al degrado. Come ho già detto, la civile convivenza, il controllo e l’inclusione non possono prescindere da una rigorosa verifica e dall’attività di prevenzione. Un atteggiamento, questo, che dovrebbe essere alla base di una buona amministrazione come io la concepisco. Per quanto riguarda invece il posizionamento di telecamere credo che sarebbe già un passo avanti far funzionare quelle esistenti. Come per esempio quelle posizionate in piazza del Papa. Una in particolare, secondo quanto mi è stato riferito, non sarebbe attiva da mesi. Ecco, proprio il suo mancato utilizzo vanifica anche qualsiasi investimento fatto".