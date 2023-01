Telefona alla figlia e si uccide

Preannuncia le proprie intenzioni alla figlia salutandola al telefono, chiude la conversazione e decide di farla finita per sempre con un coltello. Ha perso così la vita ieri, all’interno di un casolare a San Paolo di Jesi un 67enne, pensionato del posto, stimato e apprezzato volontario nel suo paese. Scattato l’allarme al numero unico 112, inutile si è rivelato ogni tentativo dei sanitari di cercare di salvare la vita all’uomo che da qualche tempo soffriva di depressione. Sul posto ieri mattina, poco dopo le 11, è approdata anche l’eliambulanza con i sanitari che hanno cercato di salvare la vita al pensionato che però è morto per il tanto sangue perduto. Sul posto si sono portati anche i carabinieri che hanno accertato come si sia trattato di un gesto volontario del 67enne che ha voluto porre fine per sempre alla propria vita. Non avrebbe lasciato biglietti ma l’uomo che soffriva di depressione prima di compiere il gesto ha preannunciato le proprie intenzioni alla figlia accorsa subito: ma era già tardi.