Telefonata truffa, anziano sventa furto da 10mila euro

Riceve una chiamata dal numero verde della banca, con la quale un operatore lo avverte di un tentativo di furto, ma in realtà è una truffa. Grazie alla denuncia alla polizia, un 73enne è riuscito a bloccare un furto di 10mila euro e a fare denunciare la presunta responsabile, una 36enne napoletana. Alla fine di settembre la vittima, 73enne, ha ricevuto una chiamata da un numero verde corrispondente a quello della banca, dove ha il conto cointestato con la moglie. Un operatore segnalava che era in atto un tentativo di truffa, preavvisandolo che avrebbe ricevuto di lì a poco un codice via sms che avrebbe dovuto comunicare, cosa che la vittima ha fatto. Pochi istanti dopo, ecco una nuova chiamata dello stesso operatore che chiedeva di riferire l’ennesimo codice via sms. Stavolta, sospettando un tentativo di truffa, il 73enne si è rifiutato e ha chiuso la telefonata. Contattato il numero verde della banca, l’uomo ha avuto conferma che era un tentativo di truffa. Così, anche se non si riscontravano operazioni in uscita dal conto, ha deciso di bloccarlo. Recatosi alla filiale della banca, l’uomo ha scoperto che, poco prima del blocco del conto, era stato disposto un bonifico di 10mila euro. Di qui la denuncia al commissariato, con la quale è stato chiesto il blocco e lo storno del bonifico. Gli accertamenti hanno consentito di verificare il beneficiario del mancato bonifico: una 36enna napoletana con conto corrente in una banca di Milano. I poliziotti la hanno denunciata a piede libero per la tentata truffa.