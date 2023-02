Temperini e Polacco: "Marche attraenti e strutture all’altezza"

Per un turismo di qualità e sempre più internazionale diventa sempre più strategica la questione dell’ospitalità e dell’adeguamento delle strutture alle nuove esigenze: "Le Marche rappresentano una destinazione turistica sempre più attraente sia a livello nazionale che internazionale - spiega Valerio Temperini di Univpm - lo testimoniano gli importanti risultati che osserviamo in termini di flussi, a premiare gli importanti investimenti sia pubblici che privati realizzati in questo settore. E’ con questa consapevolezza che sono da accogliere positivamente ulteriori interventi che favoriscano il potenziamento del sistema di offerta turistica regionale. Il sistema ricettivo si è caratterizzato per significativi miglioramenti dal punto di vista quantitativo e qualitativo; insistere nel rafforzamento di tale comparto -avvantaggiandosi magari delle opportunità dei programmi di finanziamento pubblico- può consentire di accrescere ancora di più la capacità attrattiva della nostra regione. Gli elevati standard di qualità che hanno raggiunto diverse strutture sono tali per cui dovrebbero costituire dei modelli, anche per il contributo di immagine che offrono.

L’aspetto della qualità risulta importante soprattutto nell’ottica del conseguimento di un obiettivo primario per la nostra regione, ovvero, l’incremento dell’internazionalizzazione. Aumentare ancora di più l’offerta di qualità significherebbe aumentare la capacità di attrazione di segmenti di turisti stranieri dotati di una capacità di spesa elevata, che permangono più a lungo e che apprezzano gli eccellenti prodotti e servizi offerti nel territorio".

La categoria con i suoi vertici non è che moreparata: "Dietro all’eccellenza e alla qualità del settore turistico-ricettivo marchigiano - spiega Massimiliano Polacco - c’è un lungo percorso di almeno dieci anni nel corso del quale abbiamo contribuito a portare le strutture ad un livello più alto ed a compiere un importante balzo in avanti. Numerosi hotel ormai hanno livelli che pochi possono vantare sul mercato con riconoscimenti più che riscontrabili nelle recensioni dei visitatori e nei consessi nazionali dedicati al settore. Questo trend di sviluppo prosegue anche grazie ai bandi che mettono a disposizione dei contributi diretti. Tra l’ultimo bando regionale e quello nazionale dello scorso marzo, finanziato con il PNRR, sono state oltre quattrocento le imprese alberghiere marchigiane che hanno presentato progetti di investimento per riqualificare l’esistente ed alzare gli standard".