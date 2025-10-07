Tempesta Fdi contro Albanese

Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati: divampano le polemiche dopo una domenica di riconoscimenti e gratitudine da parte dell’amministrazione comunale e degli organizzatori del premio nazionale ’Gentile da Fabriano’. Dopo il circolo locale di Fdi, che si è spinto a chiedere la revoca della cittadinanza onoraria appena assegnata, a intervenire è l’europarlamentare Carlo Ciccioli, della stessa forza politica: "Un grave errore politico e istituzionale – lo etichetta Ciccioli –. Un riconoscimento del genere dovrebbe essere un simbolo di unità, di valori condivisi, di orgoglio civico. Invece diventa il vessillo di una parte politica, quella più ideologica e radicale della sinistra, che usa le istituzioni per fare propaganda e lanciare segnali al proprio elettorato estremista. Non una polemica di parte – aggiunge – ma una questione di principio. La signora Albanese, anche secondo esponenti del mondo progressista, non è una figura di equilibrio o neutralità. Le sue dichiarazioni pubbliche hanno suscitato forti perplessità e indignazione in Italia e all’estero: dalle affermazioni in cui sosteneva che ‘i terroristi di Hamas vanno capiti’ — pronunciate in un contesto solenne come la consegna del tricolore a Reggio Emilia — fino alle ripetute accuse di ‘colonialismo’ rivolte a Israele, condite da toni e argomentazioni che lambiscono l’antisemitismo. È preoccupante – prosegue Ciccioli – che la giunta Ghergo si faccia promotrice di un’operazione così divisiva, quasi volesse trasformare Fabriano nel laboratorio simbolico della sinistra più ideologizzata. In un momento di enormi tensioni internazionali, la scelta della sindaca (la cittadinanza è stata votata dal consiglio comunale, ndr) appare come una provocazione gratuita, figlia di un riflesso ideologico più che di una valutazione di merito".

Per Daniela Ghergo invece "si è concluso un week end intenso e partecipato per la città, che ha visto i suoi luoghi simbolo animarsi di cittadini di ogni età, uniti da un forte senso di comunità. La giornata di sabato si è aperta con un gesto dal profondo valore simbolico ai Giardini del Poio, dove l’opera Artificio Naturale di Paolo Icaro è stata temporaneamente velata per volontà dell’artista e dell’amministrazione, come segno di lutto e di vicinanza alle vittime del conflitto a Gaza. Il filo dell’impegno civile è proseguito all’Oratorio della Carità, dove numerosi cittadini hanno preso parte al conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. In serata, il Teatro Gentile ha accolto l’evento Fabriano per la Pace. Un pubblico numeroso ha assistito a un intreccio di musica, danza, arte e parole. Fabriano ha dato dimostrazione di solidarietà, sensibilità e unione di fronte a temi che coinvolgono le nostre coscienze".

Sara Ferreri