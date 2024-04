"Tempi lunghi e investimento corposo: impossibile"

"Nulla di straordinario, come ogni anno Rcs per il Giro d’Italia traccia un percorso sulla carta senza verificare le condizioni delle strade, poi ad un mese e mezzo dalla manifestazione, solitamente fa un sopralluogo coi tecnici per confermarlo o meno". Getta acqua sul fuoco delle polemiche il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali. "E’ emblematico il fatto che abbiano inserito un ponte chiuso da due anni in seguito ai danni dell’alluvione a Trecastelli – aggiunge Carnevali – Il tracciato annunciato sulla carta dall’organizzazione lo scorso anno presentava due criticità: sulla strada denominata via Maccarata a Santa Maria Nuova appunto e a Trecastelli per il ponte inagibile e per il quale siamo in fase di approvazione in questi giorni del progetto esecutivo e delle relative verifiche. L’intervento nel Comune di Santa Maria Nuova non era nella programmazione delle opere previste dalla Provincia e richiede un investimento corposo oltre a tempi lunghi per arrivare all’esecuzione. Sarebbe stato difficile sia come investimento sia come tempi. Dopo le interlocuzioni intercorse con Rcs è stato proposto un tratto alternativo che avrebbe richiesto un adeguamento più veloce delle strade ma il tragitto in quel modo si sarebbe allungato troppo. Così è stato deciso di modificare il tragitto passando da Osimo verso Polverigi, Agugliano, Piane di Camerata, Agugliano, Jesi e Monsano". Anche qui però ci sono situazioni in cui il manto stradale è particolarmente usurato e danneggiato. "In quel percorso sono previste riasfaltature delle strade provinciali – spiega ancora il presidente e sindaco di Polverigi Daniele Carnevali – asfaltature che però erano già state programmate".

sa.fe.