Tempo di bilanci: "Infrastrutture, sanità e i nuovi voli al Sanzio: è la Regione vincente"

"Ci consideravano underdog, perdenti a vita. Ci hanno sempre sottovalutato. E invece il 22 ottobre 2023 serve proprio ad affermare la forza di una comunità che, guidata dalla premier Giorgia Meloni, ha adottato un metodo, con lavoro duro, sacrificio e indipendenza, e sta risollevando l’Italia". È il commissario straordinario alla Ricostruzione per il sisma del 2016, Guido Castelli ad arringare parlamentari, assessori, consiglieri e sindaci marchigiani, militanti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia dal palco della Loggia dei Mercanti di Ancona. Il set, la convention nazionale ‘L’Italia vincente’ di ieri, ad un anno dal giuramento dell’Esecutivo di centrodestra. Appuntamento utile a disegnare i progetti futuri e a raccontare i risultati conseguiti. Due su tutti, per le Marche, li indica la senatrice e segretaria regionale Elena Leonardi: "Sicuramente la vicinanza del Governo nelle emergenze, e penso ai 400 milioni stanziati per la tragedia dell’alluvione, e nello sviluppo, tramite l’attivazione dei voli per Roma, Milano e Napoli per rilanciare il nostro aeroporto".

Mentre per il Paese, tocca alla sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano: "Abbiamo fatto delle scelte chiare. La legge di bilancio si concentra su famiglie e imprese, per il sostegno ai salari e la lotta all’inflazione tramite il taglio del cuneo fiscale". Gli onorevoli Antonio Baldelli e Rachele Silvestri illustrano i lavori nelle commissioni. A ruota, i due applausi più grandi sulle parole del deputato Stefano Benvenuti Gostoli per la citazione della "faccia amica alla guida del capoluogo", salutando il sindaco forzista Daniele Silvetti, nonché sull’intervento del governatore, Francesco Acquaroli: "Avere un Governo forte e stabile, come difficilmente era capitato negli ultimi dieci anni – apre il presidente della Regione – agevola il nostro lavoro. Sin dall’insediamento ci sono stati vicini. Soprattutto sulla sanità, che è tra gli obiettivi dell’ultima Finanziaria, per costruire un sistema commisurato al bisogno dei marchigiani e finalmente privo di interessi di parte. Stiamo mostrando serietà, ad imprese, lavoratori, famiglie e ai più fragili".

Pur operando in un contesto segnato da guerre e crisi, dice: "Abbiamo dato una visione infrastrutturale, nei collegamenti, nelle opere incompiute da 30 anni (cita la Guinza, appaltata in un anno, e la Pedemontana), nella continuità territoriale e nell’interlocuzione tra Istituzioni e Ferrovie o Anas. Ci siamo messi in discussione sul porto di Ancona: qualche giorno fa è stato appaltato l’Ultimo Miglio, che la città aspettava da decenni, e lavoriamo per la costruzione della penisola: significa guardare al futuro. Ora la Regione è competitiva e vuole rendere i marchigiani sempre più orgogliosi. È questione di serietà, maturità e responsabilità. Ce la stiamo mettendo tutta, con umiltà e onestà, per dare risposte alle nostre comunità, giocando di squadra col Governo, per contribuire alla ricostruzione del sistema Paese".

La standing ovation sul video registrato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ad Ancona, come nelle altre città collegate, ci si alza in piedi per applaudirla in questi giorni complessi, per i noti fatti privati. Senza alcun riferimento specifico, resta quel "siamo tutti con lei", con cui chiudono il meeting i leader di partito marchigiani.