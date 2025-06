Tempo di saldi Data ufficiale tra le polemiche. I negozianti protestano: "Troppo presto"

E’ ufficiale: anche quest’anno i saldi estivi partono con anticipo rispetto all’andamento climatico e alle esigenze dei negozianti, che li vorrebbero più spostati in avanti, come minimo un mese. Così tra i mugugni delle associazioni di categoria, come data di inizio delle svendite di fine stagione è stata confermata quella del 5 luglio, primo sabato del mese. La durata dei saldi sarà di 60 giorni, terminando quindi il 3 settembre. In conformità con la legge regionale numero 10 del 2014, sarà possibile effettuare vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. L’assessore regionale allo sviluppo economico, Francesco De Rebotti, ha comunicato questa decisione, in linea con le deliberazioni della Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. "Ho confermato per il 2025 le date dei saldi di fine stagione - spiega De Rebotti - come previsto nell’Intesa del 24 marzo 2011 e integrato con il documento unitario approvato dalla Conferenza il 7 luglio 2016".

I numeri: in occasione dei saldi, ogni famiglia in Umbria spenderà circa 202 euro pari a 92 euro per persona, secondo i dati Confcommercio del 2024. Intanto però da Confesercenti Umbria arrivano segnali di dissenso. Secondo la confederazione queste date spostate troppo in avanti uccidono la categoria del commercio sempre più stretto tra la morsa della crisi economica, della concorrenza dei grandi centri commerciali e delle vendite online. In molti negozi comunque, proprio per non soccombere all’e-commerce, già sono partiti in sordina ritocchi e promozioni su diversi prodotti.