"Tempo sospeso" alla Galleria Papini. In mostra 35 pittori e scultori

La Galleria Papini di Ancona apre il suo nuovo anno espositivo con la collettiva "Tempo sospeso", che sarà inaugurata sabato (ore 18) nella sede di via Bernabei. Fino al 26 gennaio i 35 pittori e scultori soci presenteranno ognuno un’opera realizzata ispirandosi al tema proposto. "Siamo molto lieti di avere tra i nostri soci così tanti artisti, alcuni già molto affermati, altri giovani talenti – dichiara la presidente Anna Maria Alessandrini -. La Galleria Papini è un punto di incontro di tutti coloro che amano l’arte, dove possono scambiarsi idee, progetti, sensazioni, collaborazioni. E’ proprio questo lo scopo della nostra associazione: divulgare l’arte di qualità attraverso mostre e iniziative culturali coinvolgendo tutti coloro che sono o possono essere interessati. A tal fine abbiamo già predisposto un nutrito programma di eventi per tutto il 2025". Il commento critico è dello storico dell’arte Marco Tarsetti, che sottolinea come il tempo sospeso è "un’idea quanto mai connaturata all’essenza stessa delle arti figurative, che da sempre cercano di sfidare il tempo rappresentando la vita. E non solo la vita. Sarebbe quanto mai banale, lo sappiamo, limitare l’arte al semplice realismo, alla rappresentazione scarna dell’esistenza. Il tema del tempo sospeso ci porta proprio a lanciare la fantasia e lo sguardo oltre questo limite".