Teneva hashish e marijuana nascosti in vari punti della casa

La polizia allaccia le manette ad un altro pusher. Gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti nei confronti di un 50enne residente in città, che gli agenti avevano notato incontrarsi con diverse persone in alcuni locali pubblici. I poliziotti hanno deciso di sottoporlo a controllo e lo hanno rintracciato nella sua abitazione dove vive insieme alla sua famiglia: l’uomo ha negato ogni possesso di sostanza stupefacente ma i poliziotti hanno comunque proceduto la controllo. In un primo momento hanno trovato un involucro contenente hashish e, dentro un altro barattolo, una busta contenente marijuana oltre ad altri involucri occultati in diversi punti dell’abitazione. Oltre allo stupefacente, gli agenti rinvenivano tutto il materiale normalmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Alla luce degli accertamenti effettuati, del quantitativo di sostanza stupefacente pari ad oltre 70 grammi e della diversa tipologia in possesso all’uomo, i poliziotti hanno provveduto a deferire il 50enne all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio, procedendo al sequestro della stessa per la successiva confisca e distruzione. La costante attività di controllo e di repressione dei fenomeni illeciti collegati agli stupefacenti svolta dagli uomini del Commissariato di Polizia di Senigallia ha consentito, negli ultimi mesi, di portare a termine diverse operazioni di un certo rilievo".