Tennis Club Baratoff: terza sconfitta consecutiva in Serie B1 contro TC Siracusa

Non c’è due senza tre, ma questa volta il Tennis Club Baratoff avrebbe fatto volentieri a meno di confermare il proverbio. La squadra pesarese ha rimediato la terza sconfitta consecutiva nel campionato di Serie B1 maschile, cedendo in casa al forte TC Siracusa, attualmente in vetta alla classifica insieme al CT Bologna con 8 punti. I siciliani si sono imposti con un netto risultato che conferma il difficile avvio di stagione del club pesarese, ancora fermo a quota zero punti e in ultima posizione.

La giornata era iniziata male nei singolari. Riccardo Livi ha tentato di opporre resistenza ma ha dovuto cedere per 6-1 6-2 contro un avversario più solido. Non è andata meglio ad Alessandro Cambrini, sconfitto con un severo punteggio. Anche Diego Sabattini e Jan Hrazdil hanno dovuto arrendersi alla maggior qualità degli avversari siciliani.

Nei doppi, la coppia Riccardo Livi-Alessandro Cambrini ha ceduto per 6-2 6-4, mentre il duo Jan Hrazdil-Diego Sabattini ha perso per 46 64 10-5 dopo aver vinto il primo set, mancando l’occasione di conquistare almeno un punto. Il TC Siracusa, guidato da Arthur Bonnaud (vincitore per 76 36 76 contro Giovanni Rizzuti) e da Sebastiano Cocola (75 61 su Riccardo Di Vita), conferma così il suo ottimo stato di forma. Decisivi anche i punti portati da Alessio Di Mauro e Matteo Bongiovanni nei rispettivi singolari, oltre ai successi nei doppi delle coppie Alessio Di Mauro-Sebastiano Cocola e Matteo Bongiovanni-Arthur Bonnaud.

Il calendario non sorride al TC Baratoff, che nella prossima giornata dovrà vedersela con i capitolini del Forum SC, altra formazione di alta classifica. Un’occasione per interrompere questa striscia negativa arriverà invece domenica 18 maggio, quando i pesaresi affronteranno nuovamente il TC Siracusa, questa volta in trasferta.