Tennis marchigiano in festa: celebrazioni e premi alla Festa del Tennis 2024

Il tennis marchigiano si prepara a celebrare un anno di successi. Domenica 22 dicembre, nella prestigiosa cornice dell’Hotel Seebay di Portonovo, andrà in scena la tradizionale Festa del Tennis e Beach Tennis 2024, l’evento che riunisce l’intero movimento tennistico regionale per premiare i protagonisti della stagione. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, vedrà la partecipazione di dirigenti, tecnici e sportivi provenienti da tutti i circoli della regione, oltre a ospiti illustri.

"Siamo felici di comunicare la presenza nel panorama internazionale di almeno una ventina di giocatori e giocatrici della nostra regione, numeri che fino a pochi anni fa erano impensabili e che testimoniano l’ottimo lavoro fatto da tutte le componenti del tennis, circoli, tecnici, dirigenti, preparatori atletici e, infine, dei giocatori", dichiara Andrea Bolognesi, neopresidente del Comitato Regionale Marche FITP.

Tra questi meritano una particolare menzione Michele Mecchiarelli, vincitore quest’anno di tre tornei junior internazionali e che è stato convocato dalla Federazione per partecipare agli Australian Open Junior, Ilary Pistola, vincitrice di quattro tornei Tennis Europe Under 16 e Under 18 e tutt’ora in gara nei campionati italiani Under 16 che si stanno disputando a Tirrenia, e Ulisse Bari che ha vinto il Master nazionale Next Gen che si è tenuto a Torino durante le Atp Finals. A questi si devono anteporre i nostri tre giocatori di punta che sono Luca Nardi, Stefano Travaglia e Elisabetta Cocciaretto, fresca vincitrice della Billie Jean King Cup.

"Il movimento del tennis e del padel sta vivendo anche nelle Marche un momento d’oro - prosegue Bolognesi -. Le scuole stanno avendo esuberi di iscrizione, molti sono tornati sui campi da tennis e tanti si sono avvicinati per la prima volta. Per quanto riguarda il tesseramento di giocatori alla federazione, abbiamo superato per la prima volta a livello nazionale il milione di tessere e nella nostra regione siamo vicini alle 30mila, con un incremento rispetto allo scorso anno del 20% circa. I nostri obiettivi per il 2025 sono di consolidare le posizioni acquisite. I progetti messi in campo dalla Federazione hanno come scopo principale di non accontentarsi di quanto raggiunto, ma lavorare altresì per permettere al nostro movimento di continuare in questi ottimi risultati".

La manifestazione di Portonovo ad Ancona rappresenta anche un momento di bilanci per il movimento tennistico marchigiano, che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale sia in termini di praticanti che di risultati agonistici, confermandosi come una delle realtà più dinamiche nel panorama nazionale.

