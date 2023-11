Tensione all’ex Caterpillar. Si attendono i nuovi piani

"Ex Caterpillar, si attende a breve la presentazione del nuovo piano industriale da parte di Imr oppure i toni della lotta dei lavoratori torneranno ad alzarsi". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo rispondendo alla domanda di attualità della consigliera Marialuisa Quaglieri sulla situazione dellon stabilimento jesino.

"Ho incontrato in Comune lavoratori e sindacati Imr – ha aggiunto il primo cittadino che nei giorni scorsi, in occasione dello sciopero generale, è sceso in piazza al loro fianco –. L’azienda ha confermato l’intenzione di dare corso a un piano industriale che procede e cambia ma su cui attualmente c’è una inerzia. Incontri ci sono stati anche con l’assessore Aguzzi in Regione. Per domani era convocato un incontro dei sindacati con l’azienda ma questa ha rinviato l’appuntamento e si attende a breve un’altra data".

Dalle ultime comunicazioni arrivate dall’azienda, la Imr ha annunciato per lo stabilimento di via Roncaglia il progetto che prevede l’installazione di nuovi macchinari che serviranno per la produzione di componenti per l’automotive e in particolare per Lamborghini.