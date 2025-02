Tenta di buttarsi sotto le auto: senegalese fermato

Il senegalese che venerdì scorso ha morso alla mano un carabiniere e il giorno dopo è stato sorpreso a dormire in un’auto ieri ne ha combinata un’altra in via Giordano Bruno. Ha tentato di buttarsi sotto le auto in transito completamente ubriaco.

A dare l’allarme sono stati proprio alcuni automobilisti, sul posto due volanti della questura. L’uomo ha tentato di farsi investire anche dalle macchine della questura. Poi è stato bloccato ed intervenuta l’automedica del 118. Sul posto anche la Croce Gialla. Sempre la polizia è intervenuta nella tarda serata di domenica in i piazza Ugo Bassi per un 42enne di origine rumena denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, vilipendio alla nazione italiana, vilipendio delle Istituzioni Costituzionali e ubriachezza manifesta. L’uomo in mezzo alla piazza creava problemi alla viabilità mentre brandiva bottiglie di vetro in mano. All’arrivo della Polizia l’uomo ha urlato frasi offensive nei confronti degli operatori e, per evitare che il suo stato di ubriachezza potesse creare ulteriori conseguenze, è stato accompagnato in Questura. Anche negli uffici di via Gervasoni l’uomo non solo offendeva i poliziotti, minacciandoli con frasi del tipo "senza questi vestiti vi mangiavo vivi, vi sparavo in testa", ma anche frasi di disprezzo e di dileggio nei confronti delle istituzioni governative.