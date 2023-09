Tenta di farla finita, il vicino chiama la polizia

Sente dei rumori sospetti nell’appartamento della vicina e, allarmato, chiama subito la polizia.

Salvata nella notte una donna dal suicidio. La donna, presa da un forte sconforto per problemi economici, aveva deciso di farla finita.

I poliziotti delle Volanti sono intervenuti in ausilio dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Il vicino aveva sentito dei lamenti oltre ai rumori.

Sul posto, i poliziotti hanno trovato un amico della donna, che abitava con lei, e che aveva già provveduto ad aprire la porta della signora.

La donna era a terra, cosciente e in stato confusionale. Sul pavimento sono stati trovati diversi medicinali e barbiturici, nonché un biglietto riportante in un messaggio il malessere di vivere legato a problemi economici.

La donna è stata portata in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette, dalla Croce Rossa. È stata subito sottoposta a tutte le cure del caso e non è in pericolo di vita.