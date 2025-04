Tenta di gettarsi sotto le auto. Poi prende a calci i carabinieri

E’ stata una vigilia di Pasqua piuttosto movimentata a Fabriano. Un uomo è stato denunciato dai carabinieri dopo aver creato il panico tra i passanti in quanto voleva gettersi sotto le auto in corsa e poi, una volta raggiunto dai militari, ha reagito nel peggiore dei modi sferrando loro calci e pugni.

Alla fine il quarantenne è stato fermato e denunciato. Il fatto si è verificato intorno alle 18, nei pressi di via Stelluti Scala, vicino al ponte che conduce alla stazione ferroviaria all’intersezione con via Benedetto croce. Un uomo, di nazionalità italiana, di 40 anni, ha seminato il panico tra i passanti gettandosi sotto le auto in transito, creando non pochi disagi alla circolazione e allarmando i cittadini presenti.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri della compagnia di Fabriano e un equipaggio della Croce Rossa.

Alla vista delle forze dell’ordine, l’individuo ha reagito in maniera violenta, con calci e pugni ai carabinieri, insultandoli e opponendo resistenza. Nella colluttazione, i carabinieri hanno riportato lievi lesioni.

L’uomo è stato accompagnato presso il pronto soccorso per accertamenti e successivamente denunciato. Resta da chiarire il motivo del gesto. Successivamente all’episodio, sui social è iniziato a girare un video nel quale si vedono le forze dell’ordine mentre caricano il 40enne a forza sull’autovettura di servizio. C’è voluto del tempo prima di riportare la situazione alla normalità.