Tenta di lanciarsi da una finestra: salvata da una vicina di casa

E’ stata salvata da una vicina di casa mentre tentava di gettarsi dalla finestra. Nel pomeriggio di domenica perveniva alla sala operativa della Questura una richiesta di aiuto da parte di una madre in soccorso della figlia che stava tentando il suicidio gettandosi da una finestra. Gli agenti della volante immediatamente si portavano sul posto ove venivano raggiunti dal personale del 118. Constatavano che la ragazza, di 23 anni, con intenti suicidi, in evidente stato di agitazione , era stata già ricondotta all’interno dell’appartamento dalla madre e da una vicina di casa accorsa in aiuto. Gli agenti , considerato che la ragazza era in sicurezza, acquisivano informazioni sull’accaduto.

Apprendevano che la giovane, affetta da un grave disturbo psichico, aveva dato in escandescenza per futili motivi. Lei, già in passato, era stata protagonista di episodi di autolesionismo per i quali, anche in quelle circostanze, era stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, e a seguito delle quali era stata ricoverata presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale regionale di Torrette.

In considerazione di quanto accertato, la ragazza veniva affidata alle cure del caso del medico del 118 che, sopraggiunto con l’auto medica, a seguito di una valutazione dopo averla calmata, decideva di lasciare la ragazza a disposizione dei genitori.