Tenta di rubare un camper. Residenti lo fanno arrestare

Via Giordano Bruno, tenta di rubare un camper: dopodiché, aggredisce il proprietario e tenta la fuga ma viene bloccato dai residenti. Arrestato e processato per direttissima: arresto convalidato, scatta pure il divieto di dimora.

È accaduto nella nottata di due giorni fa, quando – intorno all’una di notte – una chiamata al Nue 112, il Numero unico di emergenza, segnalava la presenza di una persona sospetta che si stava introducendo dentro un caravan. Solo dopo si scoprirà che si trattava di un marocchino di 30 anni. La telefonata – secondo indiscrezioni – sarebbe partita dai proprietari del mezzo, che hanno notato il ladruncolo dal balcone di casa, in zona Piano, non lontano dal parcheggio in cui sostava il veicolo. Quindi, dopo aver riagganciato con la polizia, il proprietario è immediatamente sceso per bloccarlo. Non l’avesse mai fatto: il 30enne è diventato una furia. Prima ha tentato di fuggire, poi – quando si è visto trattenuto per un braccio – ha cominciato a gridare e ad inveire contro l’anconetano che l’aveva scoperto mentre armeggiava sulla portiera. In suo aiuto, è arrivata anche una vicina di casa, amica dei proprietari. L’uomo ha iniziato a divincolarsi e ad agitarsi sempre di più. Poi, ha spintonato la donna arrivata in soccorso. L’ha respinta più volte cercando di entrare nella sua auto: forse, era certo di svignarsela, ma il suo piano è andato a monte. La signora è rimasta però aggrappata all’abitacolo venendo trascinata per diversi metri e guadagnandosi – per fortuna – solo qualche escoriazione. Ancora una volta, il marocchino è stato bloccato dal legittimo proprietario del camper. Nel frattempo, ecco la polizia. Le Volanti hanno prima ammanettato l’uomo per poi caricarlo sulla pantera. Portato negli uffici di via Gervasoni, il marocchino dovrà rispondere di furto e rapina aggravati. La signora è stata portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Dopo aver passato la notta al fresco, nelle camere di sicurezza della questura, il giudice ha convalidato l’arresto all’esito del processo per direttissima. Per lui, è scattato persino il divieto di dimora nel territorio di Ancona.

Nicolò Moricci