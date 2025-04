Tenta di strangolarla davanti ai gemellini

Una volta era tornata a casa dei genitori con un occhio nero. "Sono scivolata sulla pista di pattinaggio", aveva raccontato alla madre. Poi sarebbero arrivati gli schiaffi, quando un giorno l’ha raggiunta sul posto di lavoro, ci sono state scenate di gelosia in estate, frequenti litigi che finivano con offese e alzate di mani. Sarebbero andati avanti per anni questi atteggiamenti, anche dopo la nascita dei due gemellini, nel 2013. Quando lui un giorno l’ha presa per il collo davanti ai bambini la donna, 39 anni, originaria del sud d’Italia, lo ha denunciato e il compagno è finito a processo davanti al collegio penale per maltrattamenti aggravati in famiglia. Imputato un 40enne anconetano difeso dall’avvocato Laura Sorgentoni. La vittima, parte civile con l’avvocato Arianna Benni, è stata sentita in tribunale dove ha raccontato anche l’episodio del collo, avvenuto nell’inverno del 2024. "Mi ha stretto le mani al collo e mi ha attaccata al muro", ha riferito in udienza la donna spiegando che da quel momento ha avuto paura per la sua incolumità e per quella dei figli che avevano visto tutto e per questo ha denunciato. Una circostanza confermata anche dalla madre che, pochi giorni dopo era salita dal suo paese per assistere la figlia dopo un intervento chirurgico. Quando è entrata in casa i nipoti l’hanno portata in cameretta per dirle "papà ha messo le mani al collo a mamma". Del fatto non c’è però un referto medico. Prossima udienza il 17 settembre.

ma. ver.